Wälder massiv geschädigt

Dem Wald in Rheinland-Pfalz geht es schlecht. Das geht aus dem Waldzustandsbericht hervor, den Klimaschutzministerin Katrin Eder heute vorgestellt hat. Etwa acht von zehn Bäumen in rheinland-pfälzischen Wäldern sind geschädigt. Trotz des vielen Regens in diesem Jahr hat sich der Zustand kaum verbessert. Noch schlimmer sieht es bei Buchen und Eichen aus hier gelten nur noch acht bzw. sieben Prozent als gesund. Besonders hart hat es die Fichte getroffen- ihr machen nicht nur der Klimawandel und Luftschadstoffe zu schaffen, sie ist zusätzlich noch stark vom Borkenkäfer bedroht, der nach den Dürrejahren von 2018 bis 2020 bei vielen Exemplaren leichtes Spiel hatte. Sechs Prozent der Bäume in rheinland-pfälzischen Wäldern gelten bereits als tot oder vom Absterben bedroht – das sind drei Mal so viele wie noch 2017.