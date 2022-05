per Mail teilen

Auf der B270 zwischen Kaiserslautern und Otterbach hat ein betrunkener Autofahrer am Dienstagnachmittag einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei stieß der Mann mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Dabei sei der Unfallverursacher leicht verletzt worden. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,9 Promille. Für die Bergungsarbeiten musste die B270 in Richtung Weilerbach für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt werden. Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei noch nichts sagen, die Ermittlungen dauern an.