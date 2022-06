Das Bahnunternehmen vlexx hat angekündigt, den Regionalexpress von Kaiserslautern nach Koblenz an den kommenden Wochenenden aufzustocken. Wie Geschäftsführer Frank Höhler mitteilt, fahren die Züge dann in doppelter Länge, um den Fahrgästen mehr Platz zu bieten. Durch das 9-Euro-Ticket seien auch die vlexx-Züge am Pfingstwochenende stark ausgelastet, aber nach Unternehmensangaben nicht überfüllt gewesen. Die Verbindung zwischen Kaiserslautern, Bingen und Koblenz gehörte dabei zu den beliebtesten. vlexx appelliert in diesem Zusammenhang nochmals an alle Fahrgäste, möglichst keine Fahrräder in die Züge mitzunehmen.