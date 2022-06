Am Landgericht Kaiserslautern startet am Donnerstag der vierte Prozesstag um die mutmaßlichen Polizistenmorde bei Kusel. Unter anderem werden weitere Zeugen vernommen, außerdem sollen Erkenntnisse aus den kriminaltechnischen Untersuchungen vorgestellt werden. Am Dienstag hat sich der Hauptangeklagte erstmals zu den Vorfällen geäußert. Er gab an, nur aus Notwehr auf den Polizisten geschossen zu haben. Mit dem Tod der Polizistin habe er nichts zu tun, vielmehr sein 33-jähriger Komplize. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-Jährigen vor, beide Polizisten im Januar getötet zu haben, um Wilderei zu vertuschen.