"Verzeehlbudsche" auf dem Bännjerrück

Im Kaiserslauterer Stadtteil Bännjerrück gibt es ab sofort das sogenannte Verzeehlbudsche. Dabei handelt es sich um ein kleines Gartenhaus, in dem einsame Menschen einen Ansprechpartner finden.

Das Gartenhaus ist rot-weiß angestrichen und steht direkt neben der Kirche Heilig Kreuz auf dem Kaiserslauterer Bännjerrück. Drei Mal in der Woche – montags, mittwochs und freitags - ist das Büdchen geöffnet. Dann kann jeder, der vorbeikommen, der einsam ist, keine Gesprächspartner hat oder sich einfach so austauschen möchte. Neun Ehrenamtliche wurden in Themen wie Gesprächsführung, aktivem Zuhören und auch mit dem Umgang mit schwierigen Situationen geschult. Ins Leben gerufen wurde das "Verzeehlbudsche" von der Caritas und der Pfarrei Heilig Kreuz. Während der Lockdown-Zeiten sei aufgefallen, dass vor allem allein lebenden Menschen ein Ansprechpartner gefehlt habe, so die Organisatoren. Diesen Menschen möchte das Büdchen ein Angebot machen.