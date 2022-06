per Mail teilen

In Kaiserslautern haben drei junge Männer in der Nacht auf Mittwoch versucht, einen 29-Jährigen im Stadtpark zu überfallen. Die 15, 16 und 22 Jahre alten Verdächtigen forderten kurz vor 1 Uhr das Bargeld und das Handy des Mannes. Dabei sollen sie ihn nach Polizeiangaben mit einem Messer und einem Hammer bedroht haben. Als der Mann sich weigerte, flüchtete das Trio. Daraufhin rief er die Polizei. Die mutmaßlichen Täter konnten kurz danach festgenommen werden. Sie hatten sich in einer Nebenstraße hinter einigen Mülltonnen versteckt. Wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung erwartet sie nun ein Strafverfahren.