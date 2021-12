Die Bundespolizei hat in der Nacht auf Mittwoch ein 13-jähriges Mädchen in einem abgestellten Zug am Kaiserslauterer Bahnhof gefunden. Nach Angaben der Polizei hatte die Mutter das Mädchen am Abend zuvor als vermisst gemeldet. Die in Mittel-Hessen wohnende Mutter hätte demnach das Mädchen am Dienstagabend nicht mehr in der Wohnung vorgefunden und eine Vermisstenmeldung bei der Polizei aufgegeben. Am späten Abend soll die vermisste 13-Jährige der Mutter dann am Telefon mitgeteilt haben, dass sie sich am Bahnhof in Kaiserslautern befinde. Daraufhin habe die Mutter die Polizei verständigt, die das Mädchen im Zug an Gleis zehn vorgefunden hätte. Warum die 13-Jährige aus Hessen weggelaufen war und wie sie nach Kaiserslautern kam, ist nach Angaben der Polizei nicht bekannt.