Verlosung für Preview "Ein Hauch von Amerika"

Im Emmerich-Smola-Konzertsaal in Kaiserslautern wird am 16. November der erste Teil der neuen SWR-Drama-Serie "Ein Hauch von Amerika" zu sehen. Karten für die Preview können Sie hier gewinnen.

Die Westpfalz Anfang der 1950er Jahre - zwei Welten prallen aufeinander. Auf der einen Seite die vom Krieg und den Jahren des Nationalsozialismus gebeutelten Deutschen. Auf der anderen Seite die vielen amerikanischen Soldaten, die in der Region stationiert werden.

Die sechsteilige Serie erzählt die Geschichte, wie die Westpfalz zu "Klein-Amerika" geworden ist. Im Mittelpunkt steht die Liebesgeschichte zwischen der Bauerstochter Marie Kastner und dem (schwarzen) amerikanischen Soldaten George Washington.

Bauerstochter Marie Kastner und der amerikanische Soldat George Washington kommen sich näher. SWR

Historischer Kontext - aktuelle Themen

Aber es geht auch um ein Sittengemälde der Zeit und um hochaktuelle Themen wie Rassismus und Emanzipation. Das alles eingebettet in einen großen historischen Kontext, der auch Auswirkungen auf die Menschen im (fiktiven) Ort Kaltenstein hat.

Der Film zeigt, wie in den frühen 1950er-Jahren die deutsche und die amerikanische Kultur in der Pfalz aufeinander trafen. SWR

Jeweils zwei Folgen der Serie sind am 1., 4. und 8. Dezember in der ARD zu sehen. Nach der Ausstrahlung der letzten Folge zeigt die ARD die 45-minütige Doku "Ein Hauch von Amerika". Ab dem 24. November ist die Drama-Serie in der ARD-Mediathek abrufbar - ebenso wie die Dokumentation.

Preview am 16. November in Kaiserslautern

Schon am 16. November zeigt der SWR im Emmerich-Smola-Konzertsaal in Kaiserslautern die erste Folge der Serie und die Dokumentation. Außerdem spricht SWR-Moderator Jürgen Rademacher auf der Bühne mit Schauspielern und dem Regisseur der Serie, der Autorin der Doku, einer Historikerin und einem Zeitzeugen.

5 mal 2 Karten für Preview in Kaiserslautern zu gewinnen

Karten für diese Preview gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. Schreiben Sie eine Mail mit Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer an kaiserslautern@swr.de. Die ersten fünf Einsendungen gewinnen jeweils zwei Karten. Im Saal gilt die 2G-Regel - Besucher müssen entweder geimpft oder genesen sein. Außerdem herrscht Maskenpflicht bis zum Sitzplatz.