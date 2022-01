Mörtelkübel verursacht Unfall auf A 6

Die Autobahnpolizei in Kaiserslautern sucht Zeugen eines Unfalls, der am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 6 zwischen dem Autobahndreieck Kaiserslautern und der Anschlussstelle Kaiserslautern-West in Richtung Saarbrücken passierte. Wie die Polizei mitteilt, fiel während der Fahrt ein großer Mörtelkübel vom Anhänger eines PKW. Ein nachfolgender Autofahrer wollte ausweichen, verlor aber die Kontrolle und schleuderte in die mittlere und dann in die rechte Schutzplanke. Der Fahrer wurde leichtverletzt, der Unfallverursacher flüchtete. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können.