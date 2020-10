Der für Ende November geplante verkaufsoffene Sonntag in Kaiserslautern löst Diskussionen aus. Gewerkschaften und Parteien kritisieren die Stadt für die Entscheidung.



Der verkaufsoffene Sonntag in Kaiserslautern ist nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten und ein falsches Signal an die Menschen. Die Entscheidung gaukle eine alte Normalität vor. Auch die Gewerkschaft Verdi übt Kritik. Beschäftigte im Handel hätten in den letzten Monaten besondere Arbeit geleistet, das kommende Weihnachtsgeschäft werde den Mitarbeitern ohnehin viel abverlangen. Die Stadtrats-Fraktion Die Linke bezeichnet die Entscheidung als kontraproduktiv und gefährlich. Die CDU hingegen stärkt der Stadt den Rücken und begrüßt den verkaufsoffenen Sonntag. Die Partei vertraue darauf, dass sich Händler an Hygienemaßnahmen halten und dass die arbeitsrechtlichen Ansprüche, wie zum Beispiel Sonntags-Zuschläge, erfüllt werden.