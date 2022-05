Verkaufsoffener Sonntag und Maikerwe

In Kaiserslautern gibt es an diesem Wochenende wieder einen verkaufsoffenen Sonntag (22.5.). Nach Angaben der Stadt haben dann viele Geschäfte in der Innenstadt und in den Gewerbegebieten von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Gleichzeitig findet auf dem Messeplatz in Kaiserslautern die traditionelle Maikerwe statt, erstmals wieder ohne Corona-Beschränkungen. Zum verkaufsoffenen Sonntag ist das Parken in der Innenstadt kostenlos. Die Stadt weist darauf hin, dass die Parkplätze am Rathaus West und in der Meuthstraße kostenlos genutzt werden können. Den nächsten verkaufsoffenen Sonntag gibt es laut Stadt zur Oktoberkerwe am 16. Oktober.