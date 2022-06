Vereine dürfen wieder Geld einnehmen

Nach dem Wegfall der Corona-Beschränkungen zeigen sich die Vereine in der Westpfalz erleichtert. Um wieder Geld in die Vereinskasse zu bekommen, laden sie jetzt zu zahlreichen Veranstaltungen ein. Die Erleichterung sei groß, berichtet der Karnevalverein Kaiserslautern. Um die jährlichen Kosten von rund 14.000 Euro für das Vereinsheim an der Kalause aufzubringen, seien auch die Veranstaltungen außerhalb der Fastnachtszeit sehr wichtig. Neben der im Mai eröffneten Biergartensaison sind im Sommer noch sechs weitere Veranstaltungen geplant. Die Freilichtspiele Katzweiler haben drei verschiedene Bühnenstücke vorbereitet und der Kartenvorverkauf laufe sehr gut, so der Vorsitzende Udo Becker. Premiere nach der Corona-Zwangspause ist morgen mit dem Kinderstück „Das Sams“. Auch der Sportbund Pfalz betont, die Vereine könnten durch ihre Feste jetzt wieder Geld einnehmen. Dennoch fordert er, dass das Soforthilfeprogramm des Landes über den Juni hinaus verlängert wird.