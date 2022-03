Zum Weltverbrauchertag am 15. März informiert die Verbraucherzentrale in der Innenstadt in Kaiserslautern über Kostenfallen im Internet. Am Stand können sich Interessierte zum Beispiel über Online-Shopping, Vergleichs-Portale oder auch Handy-Einkäufe informieren. Außerdem gibt es eine Mitmachaktion, wie man sogenannte Fake-Shops im Internet erkennt. Der Stand der Verbraucherzentrale steht am Dienstag von 10 bis 15 Uhr in der Kaiserslauterer Fußgängerzone.