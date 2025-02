So läuft Fastnacht in Kaiserslautern und Umgebung

Die Westpfalz ist vielleicht nicht die große Karnevalshochburg - trotzdem wird natürlich auch hier kräftig Fastnacht gefeiert. Ein Überblick.

Hexen sind Altweiberdonnerstag in Ramsen unterwegs

Traditioneller geht es kaum: An Altweiberdonnerstag sind in Ramsen im Donnersbergkreis wieder die Stumpfwaldhexen unterwegs. Schon ab acht Uhr ziehen sie durch die Straßen und sammeln Geld für einen guten Zweck. Dabei kamen bisher immer mehrere tausend Euro zusammen.

Ab 12:11 Uhr geht es dann mit Fastnachts-Open Air weiter auf dem Parkplatz vor der Eistalhalle - mit Hexensuppe, Hexenkuchen, Hexentanz und Hexentaufe. Und wer dann immer noch nicht genug gefeiert hat: Ab 20:11 Uhr geht es in der Eistalhalle weiter.

Altweiber auch in Schönenberg-Kübelberg und Kaiserslautern

Aber auch sonst wird in der Westpfalz viel Altweiber gefeiert: In Schönenberg-Kübelberg steigt ab 20 Uhr eine Party im Kulturhaus - mit Musik von den 70er-Jahren bis heute mit der Band "Kim im Trio". Der Karnevalsverein Kaiserslautern (KVK) will da nicht nachstehen: Ab 20:11 Uhr gibt es in der "Kalause" an der Gartenschau Live-Musik mit der Band "Sergeant" und zwei DJs.

Altweiberfastnacht steht auch in der Westpfalzhalle in Niederkirchen im Kreis Kaiserslautern an. Dabei soll Musik aus den 80ern den Feiernden richtig einheizen. Und auch in Rüssingen im Donnersbergkreis sind die Hexen unterwegs: Sie treffen sich zum ausgelassenen Treiben um 9:11 Uhr an der Bushaltestelle im Ort.

Fastnachtssamstag in der Westpfalz: Guggemusik und Nachtumzug

Karneval der besonderen Art gibt es am Fastnachtssamstag in Dahn: Der KVE Dahn lädt zum Guggemusik-Festival ins Haus des Gastes. Los geht es um 20 Uhr. Und auch auf der Straße feiern die Narren: In Kusel beginnt um 10:11 Uhr am Bahnhof die Straßenfastnacht - sie endet dann mit einer großen Feier am Koch'schen Markt.

Der Nachtumzug wird von den Merzalber Burgnarren organisiert. privat

Ein ganz besonderes Flair verbreitet der Nachtumzug, der traditionell in Merzalben in der Südwestpfalz stattfindet. Jedes Jahr sind Tausende mit dabei, wenn Fußgruppen und Motivwagen beleuchtet durch die Straßen ziehen. Der Umzug startet am Samstag um 19:11 Uhr. Eine bunte Partymeile verspricht auch der "Strooßefasching" in Bann im Kreis Kaiserslautern - hier geht es um 14:11 Uhr los. Und in Niederkirchen im Kreis Kaiserslautern lädt der Karnevalsverein um 14:30 Uhr zur Faschingsparty in die Mehrzweckhalle.

Fastnachtssonntag mit inklusivem Fasching in Kaiserslautern

Am Fastnachtssonntag laden der KVK aus Kaiserslautern und die Lebenshilfe zu einer besonderen Party ein: dem inklusiven Fasching. Menschen mit und ohne Behinderung wollen ab 14:11 Uhr in der Halle der Gartenschau ausgelassen feiern. Im Kaiserslauterer Stadtteil Erfenbach wird ab 14:11 Uhr in der Kreuzsteinhalle Kinderfasching gefeiert.

Und auch an diesem Tag ziehen in der Westpfalz wieder Narren durch die Straßen: Diesmal ab 14:11 Uhr in Breitenbach im Kreis Kusel. Anschließend wird in der Schönbachtalhalle gefeiert. "Tritsch-Lau" heißt es am Sonntag auch in Dahn - dort zieht der Umzug mit rund 60 Nummern ab 13:30 Uhr durch die Straßen.

Viele Partys am Rosenmontag in der Westpfalz

Der Rosenmontag könnte in Kaiserslautern rutschig werden - denn da lädt die Eisbahn auf dem Messeplatz zur Party. Ab 16:11 Uhr gibt es viel Musik und Auftritte des KVK - und wer will, kann natürlich zum normalen Preis auch eislaufen. Eine große Fastnachtsparty steigt auch in der Stadthalle an der Orangerie in Kichheimbolanden: Ab 18 Uhr kann dort nach Herzenslust gefeiert werden.

In Schönenberg-Kübelberg im Kreis Kusel ist Rosenmontag der Tag, an dem der Fastnachtsumzug durch die Straßen zieht. Er startet um 13:11 Uhr - und danach ist auf dem Dorfplatz eine große Fastnachtsparty angesagt.

Fastnachtsdienstag : Höhepunkt der Feiern in der Region

Der Fastnachtsdienstag ist in der Westpfalz traditionell der Tag mit den großen Umzügen - und gleich mit dem größten der Region: Ab 14 Uhr in Ramstein-Miesenbach. Jedes Jahr pilgern Tausende in die Stadt zum Westricher Fastnachtsumzug, um im buten Treiben mitzufeiern. Traditionell sind hier auch viele Amerikaner dabei.

Und fast zeitgleich geht dann auch der Umzug in Zweibrücken los - hier starten um 14:11 Uhr die Gruppen und Wagen ihren Zug durch die Innenstadt. Dieser Zug ist ebenfalls einer der größten in der Westpfalz. Weitere Umzüge gibt es an Fastnachtsdienstag zum Beispiel in Hauenstein - er startet um 13:30 Uhr. In Bruchweiler-Bärenbach im Kreis Südwestpfalz wird zur gleichen Zeit Straßenfastnacht gefeiert. Und um 14:11 Uhr setzt sich der Umzug in Niedermoschel im Donnersbergkreis in Bewegung.

Sorgten im vergangenen Jahr für Stimmung beim Fastnachtsumzug in Zweibrücken: die Guggemusik "Node Pirade" aus Sulzbach im Saarland. SWR

In Kaiserslautern gibt es keinen Fastnachtsumzug - stattdessen lädt der Karnevalsverein KVK zu einer Open-Air-Fastnachtssitzung auf den Stiftsplatz ein. Los geht es hier um 14:11 Uhr.