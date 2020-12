per Mail teilen

Selbständige aus der Veranstaltungsbranche haben nach einem Treffen mit Vertretern der Landesregierung und des Landtags ein positives Fazit gezogen. Inhalt der Gespräche waren nach Angaben von Eventmanager Timo Holstein aus Kirchheimbolanden, Wege aus der Corona-Krise zu finden. Er hatte zuvor kritisiert, dass die Politik in Rheinland-Pfalz die Veranstaltungsbranche vergessen habe. Es gehe nun darum, gemeinsam an künftigen Corona-Verordnungen zu arbeiten - vor allem bei den Hygieneregeln für Kulturveranstaltungen. Dazu soll es in den kommenden Wochen weitere Gespräche geben.