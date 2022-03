In Kaiserslautern haben Unbekannte in einem leerstehenden Wohnheim eine illegale Party gefeiert. Das Gebäude wurde dabei komplett verwüstet. Wenige Tage vor der geplanten Renovierung.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter irgendwann zwischen Dienstag und Donnerstag in das leerstehende Wohnheim in der Villenstraße in Kaiserslautern eingestiegen sind. Die Unbekannten brachen oder traten laut Polizei fast alle Türen der insgesamt 65 Zimmer im Gebäude auf. Die Wände des Wohnheims wurden in allen vier Stockwerken großflächig mit Farbe und Graffiti beschmiert.

Wohnheim in Kaiserslautern sollte in wenigen Tagen renoviert werden

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die Täter wohl im Untergeschoss eine Party gefeiert. Danach hätten sie außerdem einen Laubbläser und eine verpackte Matratze aus dem Wohnheim gestohlen. Die Höhe des Sachschadens sei noch unklar. Das Wohnheim hätte eigentlich in den kommenden Tagen renoviert werden sollen.

Polizei hat Spuren gesichert und ermittelt zu den Tätern

Die Polizei hat im gesamten Gebäude Spuren gesichert und die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu den Unbekannten geben können, sollen sich unter 0631 369 2620 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung setzen.