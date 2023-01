Vandalen verwüsten Schule in Kaiserslautern

Vandalen haben in einer Schule im Kaiserslauterer Stadtteil Hohenecken einen hohen Sachschaden angerichtet. Sie gelangten in die Schule, indem sie einen Gullydeckel in eine Glasscheibe warfen.

Nach Angaben der Polizei waren die Täter zwischen Freitag- und Sonntagabend in das Gebäude eingedrungen. Dort verwüsteten sie die Küche. Die Täter zerstörten nicht nur Geschirr, sondern beschmierten auch noch Wände, Decke und Boden mit Lebensmitteln. In den Klassenräumen durchwühlten sie die Lehrerpulte. Ob sie dabei auch etwas klauten, steht noch nicht fest. Die Polizei spricht von einem "hohen Sachschaden" - die genaue Höhe steht aber noch nicht fest. Zeugen sollen sich bei Polizei Kaiserslautern wenden Die Kriminalpolizei hat am Tatort Spuren gesichert. Zeugen, die am Wochenende in der Nähe der Schule in der Forststraße in Kaiserslautern-Hohenecken etwas Verdächtiges bemerkt haben, sollen sich unter 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung setzen.