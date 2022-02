Der Stromausfall in der Kaiserslauterer Innenstadt in der vergangenen Woche ist durch ein defektes Erdkabel verursacht worden. Das teilen die Stadtwerke Kaiserslautern mit. Wodurch das Kabel beschädigt wurde, werde noch untersucht. Dafür müsse der Boden in einer Straße aufgegraben werden. Dann könne das defekte Kabel auch ersetzt werden. Die Arbeiten sollen bis Mitte kommender Woche abgeschlossen sein. Der Verkehr werde dadurch nicht gestört, so die Stadtwerke.