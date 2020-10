An der Technischen Universität Kaiserslautern hat die Vorlesungszeit des Wintersemesters begonnen. Nach Angaben der Uni finden ein paar Veranstaltungen auf dem Campus statt – vor allem für Studenten im ersten Semester. Die meisten Vorlesungen sollen aber im Internet angeboten werden, so wie schon im Sommersemester. Für die Vorlesungen auf dem Campus öffnet die TU Kaiserslautern ausgewählte Gebäude, die aber ansonsten geschlossen sind. Die Studenten müssen überall auf dem Gelände Masken tragen und dürfen sich nicht in den Aufenthaltsräumen der Uni zum gemeinsamen Lernen treffen. Dort könnten die Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Stattdessen können Studierende in einem beheizten Zelt auf dem Campus lernen und sich dort aufhalten, wenn sie auf ihre nächste Vorlesung warten. Die TU empfiehlt allen Studenten aus Risikogebieten im In- und Ausland, möglichst die Online-Vorlesungen zu nutzen.