Der bisherige Präsident der Technischen Uni Kaiserslautern, Helmut Schmidt, soll am Montag offiziell in den Ruhestand verabschiedet werden. Damit nimmt sein Nachfolger Arnd Poetzsch-Heffter seine Arbeit auf.

18 Jahre war Helmut Schmidt Präsident der Technischen Universität in Kaiserslautern. Er galt als „Netzwerker“ und „guter Zuhörer“ – so bezeichnet ihn die Uni in einer Mitteilung. Eigentlich hatte sie ihm zu Ehren einen größeren Festakt geplant. Dieser fällt aber wegen Corona nun deutlich kleiner aus und soll im Internet übertragen werden. Vor Ort werden nur langjährige Weggefährten sowie Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) und Wissenschaftsminister Wolf (SPD) sein. Einer der größten Aufgaben für Schmidts Nachfolger, Arnd Poetzsch-Heffter, wird die Fusion der Universitäten Kaiserslautern und Landau sein. Diese steht in der Kritik, vor allem weil Lautrer Professoren einen Image-Verlust befürchten. Die Fusion soll bis 2023 abgeschlossen sein.