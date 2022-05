Unbekannter will Geldbeutel klauen und schlägt Opfer

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der in Kaiserslautern versucht hat, den Geldbeutel eines 57-Jährigen zu klauen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Samstagabend gegen 23:20 Uhr zu Fuß in der Roonstraße unterwegs. Dann habe sich der Unbekannte genährt und versucht ihm den Geldbeutel aus der Hand zu reißen. Weil das schief ging, habe der Täter mehrfach auf den 57-Jährigen eingeschlagen. Trotzdem sei es ihm nicht gelungen, an den Geldbeutel zu kommen. Der Unbekannte sei dann in Richtung Hauptbahnhof weggelaufen. Er soll circa 20 Jahre alt sein und kurze schwarze Haare haben. Er soll einen dunklen Jogginganzug getragen haben, mit der Aufschrift "I am an Angel" auf dem Oberteil. Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern melden unter 0631/369-2620.