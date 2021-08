Die Polizei Kaiserslautern sucht einen Mann, der am vergangenen Freitag im Uni-Wohngebiet eine Frau sexuell belästigt hat. Nach Angaben der Polizei hat die Frau den Vorfall erst jetzt angezeigt. Demnach traf sie in einem Mehrfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße auf den Unbekannten. Während sie auf den Aufzug wartete, habe der Mann sein Glied entblößt und daran manipuliert. Die Polizei sucht nun nach dem Mann. Er hat kurze, dunkle Haare, die an der Seite kürzer rasiert sind, und sogenannte Geheimratsecken. Er trug eine blaue Jeanshose und ein dunkelblaues T-Shirt mit weißer Schrift. Der Täter trug schwarze Schuhe und eine blaue Mund-Nasen-Bedeckung. Zeugen, die Hinweise geben, sollen sich bei der Polizei melden.