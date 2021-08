per Mail teilen

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der sich am Sonntag in Kaiserslautern an der Wohnung eines Mannes offenbar als Polizist ausgegeben hat. Nach Angaben der Polizei gab der vermeintliche Betrüger vor, wegen eines versuchten Einbruchs zu ermitteln. Er habe das Opfer aufgefordert, Wohnung und Garten zu durchsuchen. Währenddessen habe der Unbekannte den Mann vermutlich ausspioniert. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Der Unbekannte sei 1,88 Meter groß, sportlich, habe kurze blonde Haare und habe eine schwarze Hose getragen. Eine Schutzweste oder ein Funkgerät habe der Mann nicht dabei gehabt.