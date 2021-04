per Mail teilen

In der Kaiserslauterer Innenstadt haben Unbekannte Anfang der Woche an einem geparkten Auto einen Schaden von rund 2.000 Euro verursacht. Sie zerkratzten nach Angaben der Polizei die Motorhaube und die Fahrerseite des Pkw, der auf dem Pfaffplatz in Kaiserslautern abgestellt war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei melden.