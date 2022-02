Unbekannte verwüsten Schule

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Kaiserslautern verwüstet. Wie die Polizei berichtet, gelangten die Täter über ein Baugerüst in das dritte Obergeschoss der Schule. Sie seien dann durch das gesamte Gebäude gezogen und hätten Wände, Tafeln und Bänke mit Farbe besprüht. Außerdem beschädigten die Täter einen Fernseher und brachen die Geldkassette eines Kopierers auf. Laut Polizei entstand erheblicher Sachschaden. Sie sucht jetzt nach möglichen Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch etwas im Bereich des Albert-Schweitzer-Gymnasiums beobachtet haben.