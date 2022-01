Über 1.000 Unterschriften gegen Montags-Proteste

Mehr als 1.000 Menschen haben sich bislang an der Unterschriftenaktion des Bündnisses für demokratische Werte in Kaiserslautern beteiligt. Unter anderem der Stadtjugendring will unter dem Motto „Kaiserslautern: gemeinsam, solidarisch“ ein Zeichen gegen die Montags-Proteste setzen. Ein Sprecher sagte, viele Menschen in der Stadt seien besorgt über die aktuellen Tendenzen. Das Bündnis appelliere mit der Unterschriftenaktion an die vielen Montags-Spaziergänger, sich nicht von der rechten Szene instrumentalisieren zu lassen. Ziel sei es, weitere Unterstützer zu finden und auch ein Zeichen an die lokale Politik zu senden.