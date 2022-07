Darum gibt es kein Löschflugzeug für den Pfälzerwald

Immer häufiger muss die Feuerwehr einen Waldbrand im Pfälzerwald bekämpfen. Dabei kommen Hubschrauber zum Einsatz, um das Feuer aus der Luft zu löschen. Doch warum gibt es keine Löschflugzeuge in Rheinland-Pfalz?

Rund vier Hektar Wald standen im Juni in der Südwestpfalz bei Petersbächel in Flammen. Ein Großeinsatz für die Rettungskräfte. Nach Angaben der Feuerwehr in Dahn waren an den Löscharbeiten etwa 400 Einsatzkräfte mit mehr als 100 Fahrzeugen beteiligt. Darunter auch ein Hubschrauber der Polizei, der mit einem speziellen Löschbehälter ausgestattet ist. Dadurch konnte das Feuer auch aus der Luft bekämpft werden.

Zwei Hubschrauber stehen in Rheinland-Pfalz zum Löschen bereit

Dass in Rheinland-Pfalz Hubschrauber bei Löscharbeiten, speziell bei einem Waldbrand, eingesetzt werden, ist nichts Ungewöhnliches. Wie das Innenministerium mittelt, sind bei der Polizeihubschrauberstaffel zwei Hubschrauber stationiert, die über einen Lasthaken einen Feuerlöschbehälter anhängen können, wie er im Juni über dem Pfälzerwald zum Einsatz kam.

Zur Bekämpfung von Waldbränden kommt in Rheinland-Pfalz bei Bedarf ein Helikopter zum Einsatz. Die zwei verfügbaren Helikopter verfügen über spezielle Löschwasserbehälter, die insgesamt 550 Liter Wasser fassen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Kirchner-Media | Christopher Neundorf/Kirchner-Media

Löschbehälter können in Flüssen und Seen aufgefüllt werden

Diese Behälter haben nach Angaben einer Ministeriumssprecherin ein Fassungsvermögen von 550 Litern. Die Piloten können die Behälter sowohl in Flüssen als auch in Seen eintauchen, um sie wieder aufzufüllen. Das Ministerium weist außerdem darauf hin, dass auch in den Nachbarländern und bei der Bundeswehr weitere Hubschrauber stationiert sind, die bei Löscharbeiten angefordert werden können.

Innenministerium hält an Hubschraubern fest

Da die Waldbrand-Gefahr durch den Klimawandel auch im Pfälzerwald immer weiter ansteigen wird, werden solche Einsätze in Zukunft vermutlich häufiger vorkommen. Macht es da nicht Sinn, auch ein Löschflugzeug für Rheinland-Pfalz einzusetzen? Das Innenministerium hält das nicht für sinnvoll. Egal ob Hunsrück, Westerwald oder Pfälzerwald: Der Hubschrauber soll weiterfliegen.

Löschflugzeug könne in RLP kein Wasser aufnehmen

Das Innenministerium verweist in seiner Argumentation auf die Topografie in Rheinland-Pfalz. Die Flüsse seien aufgrund ihres Flusslaufs einfach nicht dazu geeignet, um zur Aufnahme von Löschwasser von einem Löschflugzeug angeflogen zu werden. Zudem könne ein Hubschrauber das Wasser gezielter abwerfen und den Behälter schneller auffüllen als ein Flugzeug. Das Innenministerium hält das bestehende Konzept daher für "taktisch sinnvoller".

Waldbrände: Feuerwehren wollen bessere Hilfe aus der Luft

Feuerwehr hält Löschflugzeug für sinnvolle Ergänzung

Erst vor einer Woche hatte ein Feuerwehrsprecher aus Sachsen-Anhalt gegenüber dem MDR erklärt, dass bei der steigenden Waldbrand-Gefahr eine deutlich bessere Unterstützung aus der Luft notwendig sei. Die Polizeihubschrauber seien nicht immer verfügbar und es dauere oft sehr lange, bis sie überhaupt angefordert werden könnten. Ein Löschflugzeug könne durchaus eine sinnvolle Ergänzung zum Hubschrauber sein.