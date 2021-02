Rund 90 Menschen haben sich in einem Online-Portal an der Diskussion beteiligt, wie die Trippstadter Straße in Kaiserslautern modernisiert werden soll. Die vielbefahrene Straße an der Technischen Universität soll verkehrssicherer gemacht werden. Nach Angaben der Stadt zeigen die Rückmeldungen, dass den Menschen unter anderem die Fußgängerbrücke zwischen Uni-Campus und Wohngebiet wichtig sei. Die Vorschläge werden jetzt ausgewertet und dann mit dem Planungsbüro besprochen.