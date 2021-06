Am Mittwoch fand die Trauerfeier für den ehemaligen Präsidenten des 1. FC Kaiserslautern, Norbert Thines, statt.

Die Trauerfeier begann um 15 Uhr in der Marienkirche. Wegen der Corona-Pandemie übertrug auch der SWR den Gottesdienst live. Außerdem war die Trauerfeier auf dem Platz vor der Kirche auf einer Leinwand zu sehen. 250 Gäste konnten dort Platz nehmen. Im Innenraum gab es Platz für 160 Besucher - davon waren die meisten Plätze bereits für geladene Gäste reserviert. Wer an der Trauerfeier teilnehmen wollte, musste sich vorab bei der Kirchengemeinde anmelden.

Kondolenzbuch für Norbert Thines im Rathaus Kaiserslautern

Im Foyer des Rathauses Kaiserslautern liegt ein Kondolenzbuch für Norbert Thines aus. Darin können sich alle Bürgerinnen und Bürger eintragen. Es ist auch möglich, Beileidsbekundungen per Email oder per Post an die Stadtverwaltung zu schicken, die dann in das Kondolenzbuch eingefügt werden.

Die Stadt Kaiserslautern hat ein Kondolenzbuch für ihren Ehrenbürger Norbert Thines ausgelegt. SWR

Große Trauer in Kaiserslautern nach dem Tod von Norbert Thines

Der Himmel war bedeckt, es fiel leichter Regen am 7. Juni 2021. Es war ein grauer Tag in Kaiserslautern und für Kaiserslautern, denn: Norbert Thines, der ehemalige Präsident des 1. FC Kaiserslautern ist an diesem Tag gestorben. Als die Nachricht von seinem Tod bekannt wird, bringen viele Menschen ihre Trauer vor allem in den sozialen Netzwerken zum Ausdruck. Hunderte Menschen kommentieren einen Artikel auf Facebook, den der 1. FCK kurz nach seinem Tod veröffentlicht.

Mit großer Betroffenheit und tiefer Trauer haben wir die Nachricht aufgenommen, dass unser Ehrenpräsident Norbert Thines...Posted by 1. FC Kaiserslautern on Monday, June 7, 2021

Gedenkminute für Norbert Thines im Stadtrat Kaiserslautern

Dann erfahren auch die Mitglieder des Stadtrats Kaiserslautern vom Tod Norbert Thines'. Zu dieser Zeit läuft gerade eine Stadtratssitzung - die Sitzung wird unterbrochen. Eine Minute lang schweigen und gedenken die Mitglieder des Stadtrats dem Ehrenbürger der Stadt Kaiserslautern. Der Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern, Klaus Weichel, sagte über Norbert Thines:

"Mit Norbert Thines verliert die Stadt Kaiserslautern eine herausragende Persönlichkeit. Sein Wirken beim 1. FC Kaiserslautern und sein beispielhaftes soziales Engagement werden uns allen in Erinnerung bleiben, noch mehr aber seine menschliche und herzliche Art, die jeden, der mit ihm zu tun hatte, sofort in ihren Bann zog."

Norbert Thines mit OB Klaus Weichel bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde am 27. Januar 2016. Stadt Kaiserslautern

Glocken läuten in Kaiserslautern für Norbert Thines

Gegen 15 Uhr erklangen die Glocken der Marienkirche. Auf Facebook schreiben die Kirchengemeinden aus Kaiserslautern auf ihrem gemeinsamen Account:

"Die Kirche und die ganze Stadtgesellschaft von Kaiserslautern verdankt Norbert Thines unheimlich viel. Er war ein Mensch, der für andere da war, vor allem für diejenigen, die am Rande stehen. Den Alten, den Jungen und den sozial Schwachen hat er seine ganze Energie geschenkt."

Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer trauert um Norbert Thines

Malu Dreyer (SPD), die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz, meldete sich in einer Pressemitteilung zu Wort, um ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen. Darin heißt es wörtlich: