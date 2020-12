Die Amokfahrt in Trier hat auch in der Westpfalz große Bestürzung ausgelöst. In Kaiserslautern wurden die Fahnen vor öffentlichen Gebäuden auf Halbmast gesetzt – als Zeichen der Trauer und Anteilnahme. Der Kaiserslauterer Oberbürgermeister Klaus Weichel sagte im Namen des gesamten Stadtvorstandes, alle seien schockiert und fassungslos, dass unschuldige Menschen so gewaltsam aus dem Leben gerissen wurden. Den Angehörigen und Freunden der Getöteten sprach er das Beileid aus, den Verletzten und Traumatisierten wünschte er eine schnelle Genesung.