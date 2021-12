So werden Sie in Kaiserslautern zum IHK-Hundetrainer

Im Tierheim Kaiserslautern kann man sich neuerdings zum Hundefachwirt ausbilden lassen. Die Weiterbildung der IHK hat einen ernsten Hintergrund.

Das Angebot im Tierheim Kaiserslautern ist in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband der Hundeerzieher (BHV) entstanden. Hintergrund ist eines der drängendsten Probleme in der Hundehaltung, wie Anne Knauber, die Leiterin des Tierheims erklärt: "Die Zahl der Hunde mit auffälligem Verhalten steigt immer weiter und die Chancen, diese Tiere zu vermitteln, sind gering." Dafür brauche es fachgerechte Betreuung und Training der Problemhunde.

Weiterbildung zum Hundefachwirt in Kaiserslautern

Mit dem neuen Weiterbildungslehrgang zum Hundefachwirt sollen die benötigten qualifizierten Trainer ab sofort unter anderem in Kaiserslautern ausgebildet werden. Pro Jahr können nur 24 Menschen an dem Lehrgang teilnehmen. Die Theorie wird in Potsdam unterrichtet, wo die örtliche Industrie- und Handelskammer (IHK) auch für die Weiterbildung zuständig ist. Den Praxisteil lernen die Teilnehmer in Kaiserslautern.

Kooperation zwischen dem Tierheim Kaiserslautern, der IHK und dem BHV. V.l.n.r.: Annette Möckel (BHV), Anne Knauber (Tierheim Kaiserslautern), Kerstin Poloni (IHK Potsdam). SWR

Ein Abschluss als Hundefachwirt ist nach Angaben der IHK Potsdam mit einem Bachelor-Abschluss gleichzusetzen.