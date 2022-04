Verschließbare Fahrradcontainer am Bahnhof

per Mail teilen

Am Hauptbahnhof in Kaiserslautern stehen jetzt fünf verschließbare Fahrradboxen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, sind die Boxen vor allem für Zugpendler gedacht, die mit dem Rad zum Bahnhof fahren. Sie könnten dort ihre Fahrräder sicher unterstellen. Die Boxen können für 15 Euro pro Monat gemietet werden, allerdings gibt es eine Mindestmietdauer von drei Monaten. Mit dem Angebot unterstützt die Bahn nach eigenen Angaben den Umstieg auf nachhaltige Mobilität. Momentan würden die Boxen noch getestet. Sollten sie gut ankommen, sollen sie auch an anderen Bahnhöfen aufgestellt werden.