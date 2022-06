Kaiserslautern testet Pfandringe an Mülleimern

An einigen Abfalleimern in der Innenstadt von Kaiserslautern sind jetzt Pfandringe angebracht. Das Ganze ist ein dreimonatiger Test.

Die Pfandringe hängen an Abfalleimern an der Bushaltestelle "Stadtmitte E", an der Adlerapotheke und in der Fruchthallstraße am Eingang zur Mall. Flaschen und Dosen können dort dann hineingesteckt werden. Pfandsammler müssen somit künftig nicht mehr in die entsprechenden Mülleimer hineingreifen. Außerdem helfen die neuen Pfandringe beim Recycling, weil die Dosen und Flaschen getrennt vom Restmüll entsorgt werden können.

Stadt Kaiserslautern testet Pfandringe drei Monate

"Wir werden in den nächsten drei Monaten beobachten, wie gut die aufgehängten Pfandringe genutzt werden und wie mit ihnen umgegangen wird", sagt Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege. "Danach werden wir entscheiden, ob das Projekt fortgeführt wird." Ein Pilotversuch mit an Mülleimern montierten Bierkästen sei nach Angaben der Stadt vor einiger Zeit gescheitert. In den Kästen sei normaler Müll gelegt worden.

Werden Pfandringe in Kaiserslautern akzeptiert?

"Die Pfandringe an sich sind eine gute Idee, doch bisher nicht akzeptabel umsetzbar. Mehrere deutsche Städte haben sie bereits getestet, sind aber daran gescheitert, dass immer wieder Menschen anstelle von Leergut ihren Müll in die Ringe stecken, statt im Abfalleimer zu entsorgen", sagt Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD). Trotzdem wolle die Stadt den Pfandringen jetzt eine Chance geben. Im Herbst zieht sie dann eine Bilanz des Projekts. Sollten sich die Pfandringe in den kommenden drei Monaten bewähren, will die Stadt weitere Abfalleimer damit bestückt.