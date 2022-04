Tester für "Wheely Lifter" gesucht

Die Stadt Kaiserslautern sucht Radfahrerinnen und Radfahrer, die eine neue Fahrrad-Abstellanlage auf dem Parkplatz gegenüber des Rathauses Nord testen. Nach Angaben einer Sprecherin soll der sogenannte „Wheely Lifter“ geparkte Fahrräder unter anderem durch eine Überdachung besser schützen. Die Fahrräder werden dabei in eine Schiene eingeführt, nach oben gekippt und hochkant stehend abgeschlossen. Die Testerinnen und Tester sollen prüfen, ob sich der Fahrrad-Parkplatz gut bedienen lässt und ob der Standort am Rathaus sinnvoll ist. Insgesamt können zwanzig Räder in der neuen Anlage untergestellt werden. Sollte sich die Anlage bewähren, will Kaiserslautern noch weitere im Stadtgebiet aufstellen.