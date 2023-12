Telefonseelsorge Pfalz erwartet mehr Anrufe an Weihnachten

Die Telefonseelsorge in Kaiserslautern rechnet an Weihnachten mit mehr Anrufen als üblich. An den Feiertagen werden viele Ehrenamtliche an den Hörern sitzen und den Menschen ein offenes Ohr schenken.

Vor allem an Weihnachten nimmt der Stress für viele Menschen zu und das Potential für Familienstreitigkeiten steigt. Die Telefonseelsorge Pfalz bietet hier eine Möglichkeit, sich diesen Stress und andere Sorgen von der Seele zu reden.

Weihnachtlicher Stress in der Familie - Telefonseelsorge hilft

Die Telefonseelsorge in Kaiserslautern, die für die gesamte Pfalz zuständig ist, ist das ganze Jahr über gut ausgelastet, wie der Leiter Peter Annweiler erzählt. Doch an Weihnachten nehme der Stress zu und es kämen Anrufe, die vor allem Streit in Familien beträfen. "In der Situation von Patchwork-Familien beispielsweise tauchen Sorgen vor Weihnachten auf, wo die Kinder an Weihnachten sein sollen oder es gibt Streit zwischen den ehemaligen Partnern", so Annweiler.

Der Leiter der Telefonseelsorge Pfalz, Peter Annweiler. SWR

Einsamkeit zu Weihnachten und zu hohe Erwartungen

Sehr viel schwieriger ist nach Angaben von Annweiler die Weihnachtszeit für Menschen, die niemanden haben, mit dem sie feiern können. Im Gegensatz zum Rest des Jahres werde die Einsamkeit von den Betroffenen an Weihnachten noch intensiver wahrgenommen. Das liege auch daran, dass Weihnachten völlig überfrachtet sei mit Erwartungen. Damit seien Enttäuschungen vorprogrammiert.

Telefonseelsorge Kaiserslautern: Problem nicht lösen, aber zuhören

Oft kann die Telefonseelsorge nicht das Problem lösen oder die Grundsituation der Anrufenden verändern. Aber es wird ein Raum geboten, in dem Menschen sich angenommen fühlen und ein Perspektivenwechsel möglich werden kann. Telefonseelsorgerin Anne, deren voller Name unerwähnt bleiben soll, macht diesen Job seit 32 Jahren ehrenamtlich.

Sie erzählt, dass sie vor kurzem mit einem Mann gesprochen hat, der jetzt an Weihnachten versucht, sich auf den Tod seines Vaters vorzubereiten. "Er hat die Telefonseelsorge angerufen, weil er mit sonst niemanden darüber reden kann. Das hat fast eine Stunde gedauert und er war sehr erleichtert zum Schluss. Nach dem Gespräch konnte er etwas leichter mit dem Thema umgehen und musste es nicht mehr so in die Tabu-Ecke stecken", erzählt die Telefonseelsorgerin.

Die Telefonseelsorge Pfalz in Kaiserslautern ist auch per Chat erreichbar. SWR

Längere Wartezeiten bei Telefonseelsorge Kaiserslautern möglich

Die Telefonseelsorge Pfalz ist rund um die Uhr erreichbar unter den Nummern 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222. An den Feiertagen könnte es bei ihr zu längeren Wartezeiten kommen. Hier empfiehlt Leiter Peter Annweiler einfach, mehrfach zu probieren. Wer lieber schriftlich kommunizieren möchte, kann auch den Chat benutzen oder per Mail über die Homepage die Telefonseelsorge anschreiben.

Seit 2020 gibt es auch die App "Krisen-Kompass". Im akuten Krisenfall, sei es bei Suizidgedanken oder Depression, soll die App eine schnelle Hilfe bieten. Kontakte von Notfallnummern sind hier auch abgespeichert.