Telefonseelsorge Kaiserslautern rechnet mit viel Arbeit an Weihnachten

Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, sondern für manche auch der Einsamkeit - gerade in Corona-Zeiten. Die Telefonseelsorge der Pfalz hat sich deshalb auf viele Anrufe eingestellt.

Nach Angaben einer Sprecherin der Telefonseelsorge, die ihren Sitz in Kaiserslautern hat, werden die Telefone an den Feiertagen mit mehr Mitarbeitenden als gewöhnlich besetzt sein. Es sei mit einem großen Andrang zu rechnen, sagte sie. Dieser könnte in diesem Jahr sogar größer als an anderen Weihnachten sein, weil sich die Menschen wegen der Corona-Maßnahmen nicht in dem Maße treffen können, wie sie wollen.

So erreichen Sie die Telefonseelsorge Sie ist gebührenfrei und rund um die Uhr erreichbar unter den bundeseinheitlichen Rufnummern: 0800 - 111 0 111 und 0800 - 111 0 222

In diesem Jahr haben nach Angaben der Sprecherin bisher fast 8.900 Menschen bei der Telefonseelsorge in Kaiserslautern angerufen - vor allem ältere Menschen im Alter von rund 60 Jahren. Hauptthemen der Telefonate mit den Mitarbeitern seien Erkrankungen und Existenzängste wegen der Corona-Pandemie. Aber auch das Thema Impfen sei immer wieder Bestandteil der Gespräche mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern. In den Gesprächen spielten aber auch familiäre Beziehungen, angespannte Situationen oder Gewalt eine Rolle.