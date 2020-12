Die Technische Universität Kaiserslautern hat ein erstes Netz mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G aufgebaut. Die Technik für das Netz wurde in einem Transporter eingerichtet, sodass man damit auch außerhalb der Uni Forschungen betreiben kann. So können zum Beispiel in der Landwirtschaft Einsatzmöglichkeiten von 5G getestet werden. Der Mobilfunkstandard soll in Deutschland flächendeckend eingeführt werden, er gilt als 100 Mal schneller als der bisherige. Kaiserslautern ist Modellregion für die Einrichtung von 5G.