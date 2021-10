Darum zog ein Tank-Flugzeug über dem Pfälzerwald Kreise

per Mail teilen

Eine Boeing der US Air Force ist am Donnerstag über Kaiserslautern und dem Pfälzerwald gekreist. Diesmal steckt allerdings kein Kerosinablass dahinter.

Wenn auf dem Flugradar im Internet ein Flugzeug zu sehen ist, das mehrere Kreise über dem Pfälzerwald dreht, denken viele Menschen gleich: Das muss doch wieder ein Kerosinablass sein. Die Maschine der US-Luftwaffe hat aber nach Angaben des Luftfahrtamts der Bundeswehr keinen Treibstoff abgelassen, ganz im Gegenteil. Ein Sprecher der Behörde sagte, die Boeing habe in der Luft ein anderes Flugzeug betankt.

Kein Kerosinablass über dem Pfälzerwald

Demnach sei das amerikanische Tankflugzeug offensichtlich aus Richtung Großbritannien gekommen und habe dann über der Westpfalz eine kleinere Maschine betankt. Die Boeing mit dem Rufzeichen "ESSO75" war auch am Freitag wieder als Tankflugzeug unterwegs, wie der Screenshot von Flightradar24 beweist. Dort ist zu sehen, dass die Maschine, die im niederländischen Eindhoven stationiert ist, über Norddeutschland ähnliche Schleifen fliegt, wie am Vortag über der Pfalz.

Auf dem Bildschirmfoto von Flightradar24 ist zu sehen, wie die Boeing "ESSO75" am Freitagvormittag auch über Norddeutschland (hier der Korridor "Kim Long") ihre Kreise zieht. Ähnlich denen, die am Donnerstag über dem Pfälzerwald zu sehen waren. Screenshot: flightradar24.com

Dieser Vorgang sei sehr anspruchsvoll, aber keineswegs ungewöhnlich, so der Sprecher des Luftfahrtamts der Bundeswehr. Im militärischen Luftfahrthandbuch für Deutschland sind dafür auch sogenannte Betankungsanker ausgewiesen, die für jeden einsehbar sind. Der über der Westpfalz trägt den Namen "Virgin". Auf der Karte der Behörde ist zu sehen, dass der Korridor genau die Art von Kreisen vorgibt, die das Tankflugzeug der US Air Force am Vortag geflogen ist.