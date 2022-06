Kinderhospiz macht auf seine Arbeit aufmerksam

Anlässlich des heutigen "Tags der seltenen Erkrankungen" macht der ambulante Kinderhospizdienst in Kaiserslautern auf seine Arbeit aufmerksam. Die größtenteils ehrenamtlichen Mitarbeiter helfen Familien mit schwer kranken Kinder, die beispielsweise an einem seltenem Gendefekt leiden. Weil zu wenig über Erkrankungen dieser Art bekannt sei, würden Betroffene teils Jahre auf eine Diagnose warten, so das Kaiserslauterer Kinderhospiz. Den mobilen Kinder- und Jugendhospizdienst gibt es seit 2017. Er bietet in Kaiserslautern auch Schulungen und offene Sprechstunden an.