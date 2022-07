Tag der Offenen Tür bei der Stadtbildpflege

Die Stadtbildpflege Kaiserslautern lädt heute (23. Juli) zum Tag der Offenen Tür ein. Von 11 bis 16 Uhr präsentieren sich die Abteilungen Abfallwirtschaft, Grünunterhaltung, Straßenreinigung und Straßenunterhalt auf dem Betriebsgelände. Dabei können die Besucher an einer Verlosung teilnehmen, deren Erlös einem wohltätigen Verein gespendet wird. In einer Halle findet ein Tausch- und Verschenkmarkt statt. Dabei darf jeder in Waren stöbern, die andere abgeben haben, und mitnehmen, was ihm gefällt. Für Kinder gibt es unter anderem eine Mülltonnen-Rallye. Auch Essen und Getränke werden angeboten.