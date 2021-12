Schon seit Jahren steigt in der Weihnachtszeit die Zahl der Bedürftigen, die bei den Tafeln in der Westpfalz Lebensmittel abholen. In diesem Jahr sind es aber besonders viele.

Ein Sprecher der Tafel in Enkenbach-Alsenborn zum Beispiel sagte, in diesem Jahr seien es bis zu 15 Prozent mehr Menschen, die in der Weihnachtszeit zu seiner Einrichtung kämen und dort Lebensmittel abholten. Auch die Tafeln in Kaiserslautern und Kirchheimbolanden vermelden eine gestiegene Nachfrage.

Inflation, Kurzarbeit und Jobabbau als Gründe

Als Gründe nennen die Sprecher der Tafeln mehrere Dinge: So seien zum Beispiel durch die hohe Inflation die Lebensmittelpreise angestiegen - viele Menschen könnten sich das nicht mehr leisten. In Kaiserslautern habe man nach Angaben eines Sprechers bemerkt, dass viele der Bedürftigen in Kurzarbeit seien. Außerdem kämen vereinzelt Studenten, die wegen der Corona-Krise ihre Jobs in der Gastronomie verloren hätten.

Kirchheimbolanden rechnet mit noch mehr Kundschaft

Frederik Grange von der Tafel in Kirchheimbolanden macht den allgemeinen Arbeitsplatzabbau in der Region für die gestiegene Nachfrage verantwortlich - zum Beispiel beim Turbolader-Hersteller Borg-Warner. Deshalb rechnet er auch damit, dass in der nächsten Zeit noch mehr Bedürftige kommen werden. "Von den ehemaligen Arbeitern werde ich sicher fast alle bei der Tafel wiedersehen", sagte Grange.

Corona sorgt für Einschränkungen bei der Tafel

Während der Corona-Krise hatten die Tafeln in diesem Jahr zeitweise schließen müssen, weil die geltenden Corona-Regeln nicht immer eingehalten werden konnten. Im Moment gibt es bei einigen Tafeln in der Westpfalz noch Einschränkungen. Die Verantwortlichen hoffen aber, dass sie trotz der gestiegenen Corona-Zahlen die Tafeln weiterhin offen halten können.