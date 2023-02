Orchester des Pfalztheaters spielt erstmals im SWR Studio Kaiserslautern

Nach dem Wasserschaden fällt das Pfalztheater als Spielstätte erst einmal aus. Aber die Künstler haben Ausweichquartiere gefunden - zum Beispiel das SWR Studio Kaiserslautern.

Der Emmerich-Smola-Saal im SWR Studio in Kaiserslautern hat 250 Plätze - damit ist er wesentlich kleiner als das Große Haus im Pfalztheater, wo mehr als 620 Zuhörerinnen und Zuhörer Platz finden. Außerdem sitzt das Orchester dort in einem Graben - nicht so im SWR Studio. Das bedeutet: Die Atmosphäre ist intimer - was auch Generalmusikdirektor und Dirigent Daniele Squeo begeistert.

„Das ist ein schöner Saal auf jeden Fall, es fühlt sich gemütlich an. Die Akustik ist auch toll. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr!“

Einige Musiker haben schon Erfahrung im Emmerich-Smola-Saal

Für den Dirigenten ist das Konzert im Emmerich-Smola-Saal eine Premiere. Der Bratschist Johannes Pardall hat ihm da etwas voraus. Er war schon öfter in dem Saal zu Gast, der ja eigentlich die Heimat der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern ist. "Das erste Mal habe ich in dem Saal vor 40 Jahren gespielt - bei einem Förderprojekt für Jugendliche", erzählt er. Außerdem habe er immer mal wieder bei Kammerkonzerten ausgeholfen. "Insofern ist es für mich wie auch für andere von uns ein bisschen wie heimkommen."

Das Publikum fand die intime Atmosphäre im Emmerich-Smola-Saal sehr angenehm. SWR

Gänzlich neu hingegen ist der Emmerich-Smola-Saal für Marianne Willenbacher und Cäcilie Buba. Beide arbeiten seit Jahrzehnten an der Garderobe im Pfalztheater, gehören für viele Besucher dort quasi zum Inventar. Sie sind das erste Mal außerhalb ihrer gewohnten Arbeitsumgebung im Einsatz. Sie vermissen natürlich "ihr" Theater - können dem neuen Arbeitsplatz aber durchaus viel abgewinnen. "Wir waren sehr überrascht, weil das so schön hell ist. Wir haben uns gleich wohl gefühlt hier."

Großer Applaus für Orchester des Pfalztheaters

Und so scheint es auch dem Publikum zu gehen - denn nach dem Konzert mit Werken von Price, Rachmaninov und Brahms gibt es frenetischen Applaus. "Es ist tatsächlich anders", sagt eine Besucherin. "Man kann das Konzert einfach näher verfolgen." "Man hat die Musiker sehr schön nah bei sich und kann genau sehen, was der einzelne tut oder nicht tut", pflichtet ihr eine weitere Besucherin bei.

Das Orchester des Pfalztheaters holt sich nach dem Konzert im Emmerich-Smola-Saal den verdienten Applaus des Publikums ab. SWR

Bis mindestens Mai wird das Orchester des Pfalztheaters regelmäßig im SWR Studio Kaiserslautern zu Gast sein. Unter anderem stehen auch Kinderkonzerte auf dem Programm. Und weil nach wie vor nicht klar ist, wann das Pfalztheater wieder öffnet, könnte es sein, dass das Auswärtsspiel der Musiker und Musikerinnen im Emmerich-Smola-Saal in die Verlängerung geht.