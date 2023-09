"Swinging Lautern" startet in Innenstadt von Kaiserslautern

"Swinging Lautern" - das viertägige Fest steht in Kaiserslautern für viel Musik und Lebensfreude. Am Donnerstagabend startet die 19. Auflage des ehemaligen Barbarossafestes.

Alles ist vorbereitet - auf den zentralen Plätzen in der Innenstadt vor der Stiftskirche, am Stiftsplatz, am Schillerplatz, am Altenhof und am Einkaufszentrum "K in Lautern" sind fünf Bühnen aufgebaut, auf denen bis Sonntagabend rund 35 Bands und Musikgruppen spielen werden. Die musikalische Bandbreite reicht von Swing über Jazz und Soul bis hin zu Rock'n'Roll.

"Swinging Lautern" macht Innenstadt zu "gigantischer Festmeile"

Aber das ist noch nicht alles an Musik. Denn das besondere an "Swinging Lautern" ist, dass mehrere Marching Bands durch die Innenstadt ziehen und auch außerhalb der Bühnen für musikalische Unterhaltung sorgen. So verwandelt sich Kaiserslautern in "eine gigantische Festmeile", wie die neue Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) es beschreibt.

Die Besucher können in der Innenstadt von Kaiserslautern von Bühne zu Bühne schlendern. Stadt Kaiserslautern

Mehrere Zehntausend Besucher werden erwartet. Und sie bekommen nicht nur viel Musik geboten, denn die Gastronomen in der Kaiserslauterer Innenstadt haben Stände für Essen und Trinken aufgebaut. Dazu haben sich die Einzelhändler mehrere Aktionen ausgedacht. Und für kleinen Besucher wurde eigens eine "Kindermeile" in der Riesenstraße aufgebaut. Das genaue Programm von "Swinging Lautern" finden Sie hier.