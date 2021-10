Wetterdienst warnt vor Sturm in der Pfalz

Der Deutsche Wetterdienst hat für die Pfalz rund um Kaiserslautern, Pirmasens und Kusel eine amtliche Warnung herausgegeben. Bis Donnerstagmorgen drohen Wind- und Sturmböen.

Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes betrifft die gesamte Westpfalz. Schon am Mittwoch begann der Tag in Teilen der Region stürmisch, doch der Wind soll noch stärker werden. Die Meteorologen gehen im Laufe des Tages von Windgeschwindigkeiten im flachen Land von bis zu 75 Kilometer pro Stunde aus. In den höheren Lagen der Pfalz, vor allem auf den Bergen im Pfälzerwald oder im Pfälzer Bergland, wie beispielsweise dem Donnersberg, sind Sturmböen bis zu Windstärke elf, also etwa 110 Kilometer pro Stunde, möglich. Am Mittwochmorgen war der Deutsche Wetterdienst noch von geringeren Windstärken ausgegangen.

Sturmböen vor allem in Höhenlagen im Pfälzerwald

Die amtliche Warnung gilt offiziell bis Donnerstag um 2 Uhr. Der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass der Sturm nach Mitternacht am stärksten wird. Danach lasse der Wind zumindest etwas nach, aber auch tagsüber bleibt es am Donnerstag windig. Bei Gewittern könnten sich die Sturmböen sogar zu einem Orkan entwickeln, allerdings sei damit eher weiter nördlich im Hunsrück zu rechnen.

Wandern im Pfälzerwald wegen Sturm gefährlich

Dennoch warnen die Forstämter davor, bei Wind und Sturm in den Wald zu gehen. "Im Kronenbereich sind die Bäume zum Teil abgestorben", erklärt Gabi Kleinhempel, Leiterin des Forstamts Kusel. Sie appelliert: "Nicht mit dem Hund in den Pfälzerwald spazieren gehen, sondern die Bäume besser mal ein bis drei Tage meiden!" Auch das Forstamt habe bereits Konsequenzen aus der Wetterwarnung gezogen und das Ferienprogramm für Schüler an der "Schlimmer Hütte" abgesagt. Die Suche nach einer Indoor-Alternative läuft.

Trockenheit sorgt für kaputte Bäume

Das Forstamt Hinterweidenthal hofft darauf, dass Wanderer und Spaziergänger vernünftig sind. Das Forstamt in Kaiserslautern berichtet, dass die Gefahr vor allem von trockenen Buchen ausgehe, die durch die anhaltende Dürre geschädigt sind. Die Leute sollten generell bei alten, großen Bäumen vorsichtig sein, heißt es vom Forstamt Westrich-Pirmasens und auch das Forstamt Wasgau-Dahn sagt: "Es ist bisher nicht lokalisierbar, wo genau es gefährlich werden könnte. Am besten überall gut aufpassen!"