Sturm im Westen der Pfalz - Alle Entwicklungen im Liveticker

In der Pfalz werden in den nächsten Tagen Sturm, Orkanböen und Gewitter erwartet. Der Deutsche Wetterdienst hat entsprechende Warnungen ausgegeben. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Freitag, 18.02.

Baum auf den Gleisen zwischen Pirmasens und Kaiserslautern

6:29 Uhr

Gestern Abend meldete die Deutsche Bahn einen Baum, der zwischen Pirmasens und Kaiserslautern auf die Gleise gestürzt war. Die Strecke musste für mehrere Stunden gesperrt werden, ist heute Morgen aber wieder frei.

+++Entfernt+++ 🌳umgestürzter Baum auf der Strecke zw. #Pirmasens Hbf und #Kaiserslautern Hbf entfernt. #Streckensperrung aufgehoben. Zugverkehr in Kürze. #Folgeverspätungen und kurzfristige #Fahrtausfälle möglich.

Donnerstag, 17.02.

Warnung vor Windböen

17:55 Uhr

Der Sturm ist mittlerweile auch über der Westpfalz wieder abgeflacht. Trotzdem warnt der Deutsche Wetterdienst zwischen 18 und 22 Uhr vor Windböen. Diese können Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h erreichen. Sie kommen aus westlicher Richtung. Morgen wird es dann wieder deutlich ungemütlicher in der Region. Am Nachmittag muss wieder mit Sturmböen von bis zu 100 km/h gerechnet werden. Der Wetterdienst warnt davor, zurzeit in den Wald zu gehen, weil Bäume umstürzen oder Äste aus Baumkronen herunterfallen könnten.

Pirmasens lässt Waldfriedhof auf Sturmschäden untersuchen

12:57 Uhr

Bereits heute Morgen haben Mitarbeiter der Stadt Pirmasens den Waldfriedhof auf Sturmschäden untersucht. Bislang sei nichts kaputt gegangen. Die Pflegemaßnahmen an den etwa 15.000 Bäumen auf dem rund 20 Hektar großen Gelände haben sich nach Angaben der Stadtverwaltung bewährt. Außerdem sei die Lage des Waldfriedhofs zwischen Fumbach und Hasenecke etwas geschützt vor dem Wind. Wie die Verwaltung mitteilt, bleiben die Nebeneingänge des Friedhofs wegen der anhaltenden Sturmwarnung weiterhin geschlossen. Morgen früh will das Garten- und Friedhofsamt entscheiden, ob der Waldfriedhof am Nachmittag komplett geschlossen wird. Bis dahin sei das Gelände über den Haupteingang in der Landauer Straße geöffnet.

Noch ist der Waldfriedhof über den Haupteingang zu erreichen. Die Stadt Pirmasens will morgen entscheiden, ob der Friedhof wegen der Sturmwarnung am Freitagnachmittag komplett geschlossen wird. SWR

Zweibrücken will Wetterlage genau beobachten

12:11 Uhr

Die Stadtverwaltung Zweibrücken appelliert in Bezug auf den Sturm an den gesunden Menschenverstand der Bevölkerung. Neben Friedhöfen und Parkanlagen seien auch Bereiche mit vielen Bäumen, wie beispielsweise die Zweibrücker Allee, zu meiden. "Die Gefahr von herabfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen ist durchaus gegeben", so ein Sprecher der Verwaltung. Bislang gab es nach Angaben des Brand- und Katastrophenschutzes allerdings noch keine Einsätze in Zweibrücken. Die Stadt hat angekündigt, die Wetterlage weiter zu beobachten und entsprechend zu reagieren, wenn der Sturm wieder stärker wird.

Im Rathaus in Zweibrücken will die Stadtverwaltung weiter genau darauf achten, wie sich das Wetter entwickelt und gegebenenfalls reagieren. SWR

Borkenkäfer sorgt im Wald bei Kusel für wenig Schäden durch Sturm

11:12 Uhr

"Es war bis jetzt bei Weitem nicht so schlimm wie gedacht", berichtet Gabi Kleinhempel, Leiterin des Forstamts Kusel. "Wir haben überwiegend Laubwald. Das ist bei Sturm nicht so schlimm. Bei Nadelbäumen können die Nadeln wie ein Segel wirken und die Bäume so entwurzeln." Durch den Borkenkäfer gibt es im Wald bei Kusel jedoch nicht mehr so viele Nadelbäume. "Wegen der Trockenjahre sind aber natürlich auch die Buchen angegriffen. Da können mal dickere Äste abbrechen. Also bitte auf jeden Fall den Wald gerade meiden", mahnt auch Kleinhempel zur Vorsicht.

Deutscher Wetterdienst aktualisiert Warnung für Westen der Pfalz

10:13 Uhr

In den nächsten Stunden soll der Sturm rund um Kaiserslautern zumindest etwas nachlassen. Das geht aus der aktualisierten Warnung des DWD hervor. Bis 18 Uhr rechnen die Experten mit Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometer pro Stunde. In der Nähe von Regenschauern und exponierten Lagen können die Sturmböen auch noch etwas heftiger ausfallen.

Aufräumarbeiten im Wald erst nach Ende des Sturms

9:55 Uhr

"Bleibt bei so einem Wetter drinnen", appelliert auch Volker Ehrgott, Revierleiter im Forstrevier Bremerhof bei Kaiserslautern an die Vernunft der Bevölkerung. Aufgrund der Trockenheit der vergangenen drei Jahre gebe es im Wald riesige Schäden an den Bäumen. "Morgen und am Wochenende wird es unter Umständen ja noch schlimmer. Wir räumen erst auf, wenn sich die Lage entschärft oder eine akute Gefahr gemeldet wird." Ehrgott verweist auf die Waldecho-App. Darüber können Schäden oder Gefahrenstellen im Wald an die Forstämter gemeldet werden. Bislang sei aber noch nichts bei ihm eingegangen.

Deutsche Bahn zeigt Kulanz wegen Sturm in Deutschland

9:50 Uhr

Die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass Fahrgäste ihre Fernverkehrs-Tickets flexibel nutzen oder zurückgeben können. Bis zum Wochenende werden in Deutschland noch mehrere Sturmtiefs erwartet. Sie könnten den Bahnverkehr noch tagelang beeinträchtigen.

Einige umgestürzte Bäume im Westen der Pfalz

9:25 Uhr

Die Polizei in Waldfischbach-Burgalben berichtet von einem umgestürzten Baum auf der Straße zwischen Waldfischbach und Höheinöd. Die Straße konnte jedoch schnell freigeräumt werden, die Verkehrsbehinderungen seien nicht gravierend gewesen. Im Bereich der Polizei Rockenhausen war die Landesstraße zwischen Waldgrehweiler und Wolfsmühle heute gesperrt. Auch dort war gegen 5 Uhr ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt. Die Feuerwehr konnte den Baum aber beseitigen. Bei Pirmasens waren zwei Bäume umgestürzt, allerdings sei das nach Angaben der Polizei völlig unproblematisch gewesen.

Kaiserslautern verschiebt Beerdigungen

9:18 Uhr

Die Stadt Kaiserslautern hat alle Beerdigungen, die heute auf den Friedhöfen oder im Ruheforst hätten stattfinden sollen, verschoben. Die Verwaltung ruft die Bürgerinnen und Bürger außerdem dazu auf, die Friedhöfe, den Ruheforst, den Stadtwald samt Wildpark und die öffentlichen Parkanlagen, wie beispielsweise den Volkspark oder den Stadtpark, zu meiden. Es bestehe die Gefahr, dass Bäume entwurzelt werden oder Äste herabstürzen könnten.

⚠️💨🌳 Wegen dem anhaltenden #Sturm bitte weiterhin meiden: städtischer Friedhof, Ruheforst, Stadtwald, Wildpark und alle öffentliche Parkanlagen (Volkspark, Stadtpark). Alle Bestattungen (Friedhöfe und Ruheforst) wurden witterungsbedingt vorerst verschoben. Passt auf euch auf! https://t.co/ko1K8vBHuI

Talbrücke auf A63 mit Geschwindigkeitsbegrenzung

8:36 Uhr

Die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim hat auf der A63 im Bereich der Talbrücke bei Weinheim eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingerichtet. Wegen des Sturms dürfen Verkehrsteilnehmer hier nur noch maximal 40 Kilometer pro Stunde schnell fahren. Damit sollen vor allem Lkws vor heftigen Windböen geschützt werden. Mit einem Stau rechnet die Polizei jedoch nicht, da nicht viel Verkehr erwartet wird. Die Geschwindigkeitsbegrenzung wird voraussichtlich den ganzen Tag über bestehen bleiben.

Forstverwaltung: Bei Sturm nicht in den Wald gehen

7:58 Uhr

Durch den Sturm und die Orkanböen kann es nach Angaben von Landesforsten Rheinland-Pfalz gefährlich sein, im Pfälzerwald wandern oder spazieren zu gehen. Bei vielen Bäumen könnten Äste abbrechen und herunterfallen. "Wann ein toter Ast herabstürzt, kann niemand genau sagen. Was wir aber sagen können: Trockenes Holz bricht unvermittelt. Das bedeutet: Wer in den Wald geht, muss mit Astbruch-Gefahr rechnen - insbesondere in den kommenden Tagen bei den angekündigten Stürmen", so Charlotte Bieger von Landesforsten Rheinland-Pfalz. Sie empfiehlt: "Meiden Sie den Wald, bis die Unwetter vorüber sind."

Auch wenn es im Wald, wie hier bei Ramsen im Donnersbergkreis, noch so schön aussieht: Solange der Sturm durch die Pfalz zieht, sollte man von einem Spaziergang oder einer Wanderung unter den Bäumen absehen. SWR SWR

Wetterdienst warnt noch bis 10 Uhr vor schweren Sturmböen

7:06 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst warnt im Westen der Pfalz noch bis 10 Uhr vor schweren Sturmböen. Es seien Windgeschwindigkeiten bis 100 Kilometer pro Stunde möglich. In exponierten Lagen könnten sogar orkanartige Böen auftreten. Der DWD bittet die Bevölkerung auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder sonstige Gegenstände zu achten.

Baum auf Bahnstrecke zwischen Kusel und Landstuhl

6:38 Uhr

Auf der Bahnstrecke zwischen Kusel und Landstuhl musste ein Baum weggeräumt werden. Die Gleise sind inzwischen wieder frei, jedoch rechnet die Deutsche Bahn mit Verspätungen und weiteren Ausfällen.

++Sperrung aufgehoben++ #Folgeverspätungen und kurzfristige #Fahrtausfälle möglich. Es pendeln bis 9 Uhr zwei Busse der Fa. Layer Reisen zw. #Kusel und #Landstuhl. https://t.co/5qYjYYzYle

Bislang noch keine größeren Sturmschäden in der Pfalz

6:14 Uhr

In der Westpfalz sind größere Sturmschäden bislang ausgeblieben. Das Polizeipräsidium in Kaiserslautern meldete am Morgen insgesamt sieben umgestürzte Bäume. Es seien aber keine Menschen verletzt worden, auch Behinderungen im Straßenverkehr gebe es bislang nicht. Im Bereich der Polizeiinspektion Kusel wurden nach deren Angaben einige Zäune umgedrückt. Außerdem appelliert die Autobahnpolzei in den kommenden Stunden besonders vorsichtig zu sein.