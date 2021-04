per Mail teilen

In Kaiserslautern hat ein Streit unter Arbeitskollegen am Montag zu mehreren Anzeigen wegen Körperverletzung geführt. Anlass war offenbar ein falschgeparktes Auto. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich im Hinterhof eines Gebäudes zunächst zwei Arbeitskollegen lautstark gestritten. Darauf seien zwei weitere Kollegen aufmerksam geworden. Als einer der Streitenden versucht habe den anderen zu schubsen, seien die anderen beiden Kollegen dazwischengegangen. Daraufhin sei der Streit eskaliert - so die Polizei. Er endete mit mehreren Anzeigen wegen Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen laufen.