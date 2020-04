Die Zahl der Straftaten in der Westpfalz ist in den vergangenen beiden Wochen im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Außerdem gab es laut Polizei weniger Verkehrsunfälle. Das stark eingeschränkte öffentliche Leben und der deutlich reduzierte Straßenverkehr mache sich in der Polizeiarbeit bemerkbar, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Erste Auswertungen hätten ergeben, dass es zwischen dem 16. Und dem 30. März in allen Bereichen weniger Straftaten gegeben habe als noch vor einem Jahr. Zum Beispiel habe es nur halb so viele vorsätzliche Körperverletzungen gegeben wie 2019 im gleichen Zeitraum. Seit Einführung der Ausgangsbeschränkungen habe es außerdem weniger Unfälle auf den Straßen gegeben. Wie groß die Auswirkungen der Corona-Pandemie tatsächlich sind, müsse man aber über einen längeren Zeitraum beobachten.