Star-DJ Zedd: Vom Waldspielplatz Mölschbach zum Super Bowl in den USA

Wenn am Montag die Cincinnati Bengals und die L.A. Rams zum 56. Super Bowl auf das Spielfeld laufen, wird DJ Zedd dazu live im Stadion auflegen. Vor mehr als zehn Jahren stand sein DJ-Pult noch auf einem Holzschiff vor 30 Zuschauern. Unser Autor erinnert sich.

Mölschbach ist ein etwas außerhalb gelegener Stadtteil von Kaiserslautern und mit etwas mehr als 1.000 Einwohnern auch der kleinste. Es gibt dort einen Dorfladen, einen Fußballplatz, keinen Supermarkt, aber dafür einen Waldspielplatz. Der befindet sich, der Name verrät es, mitten im Pfälzerwald. Von der Dorfmitte aus sind es ungefähr 20 Minuten zu Fuß. Am Eingang wird man von einer eher schlecht gelaunt aussehenden Holzfigur begrüßt. Dahinter stehen ein paar klapprige Hütten, es gibt einige Bänke zum Picknicken und ein altes Holzschiff.

Hier oben stand Zedd vor mehr als zehn Jahren, um mitten in der Nacht in Mölschbach für 30 Leute aufzulegen. Heutzutage ist er wohl etwas größere Bühnen gewohnt. SWR SWR

Ob sich Zedd noch an das Holzschiff in Mölschbach erinnert?

Ob sich Zedd oder Anton Zaslavski, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, noch an das Holzschiff erinnert? Ich weiß es nicht. Als ich diese Woche nochmals am Waldspielplatz war, war ein Teil des Schiffs mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Vermutlich sind die Planken etwas morsch geworden. Am 20. August 2011 waren die Bretter auf jeden Fall noch stabil. Ein Kumpel von mir hat damals seinen Geburtstag auf dem Waldspielplatz gefeiert. Etwas abgelegen und mitten im Wald waren nämlich sehr gute Voraussetzungen für eine ordentliche Party. Es muss so gegen 2 Uhr nachts gewesen sein, eventuell haben einige Getränke meine Erinnerung etwas getrübt, als Zedd auf dem Waldspielplatz auftauchte. Damals war er noch kein Superstar mit 7,7 Millionen Followern bei Twitter und einem Grammy in der Vitrine, sondern ein junger Musiker aus Dansenberg (noch so ein Stadtteil von Kaiserslautern), der ein paar Monate vorher seine erste Single rausgebracht hatte.

Zedds Single "Clarity" wurde mit einem Grammy ausgezeichnet

Er kam deswegen so spät, weil er vorher noch einen Auftritt mit seinem Bruder Arkadi hatte. Zedd spielte damals Schlagzeug in der gemeinsamen Metal-Band, zumindest wenn es zeitlich bei ihm gepasst hat. Wir haben damals spontan entschieden, das DJ-Pult auf dem Holzschiff aufzubauen. Zedd legte auf und die 30 Leute auf dem Waldspielplatz feierten und tanzten zwischen den Bäumen im Pfälzerwald.

Der legendäre Auftritt auf dem Mölschbacher Holzschiff endete leider ziemlich abrupt nach einer Stunde. Wir erwischten mitten im August ein richtiges Sommergewitter. Urplötzlich fing es an in Strömen zu regnen und wir mussten alle mit anpacken, um Antons DJ-Equipment vom Holzschiff irgendwie so schnell wie möglich ins Trockene zu bringen.

Zedd wird beim Super Bowl live im Stadion auflegen

LA!!! Catch me at @SoFiStadium before #SBLVI kicks off!! I will be playing a special set during the Pregame Show! See you soon SUPER BOWL!! 2.13.22 @nfl @NBCSports https://t.co/s0G0WEg4tK

Am Montag wird Zedd bei einem der größten Sportereignisse der Welt auflegen. Beim Super Bowl, wenn die beiden Teams der Cincinnati Bengals und der Los Angeles Rams das SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien betreten werden. Rund 800 Millionen Menschen werden dann auf der ganzen Welt vor dem Fernseher sitzen, mehr als 100.000 Menschen sollen im Stadion live dabei sein.

Meine Kumpels und ich werden dann an diese nasse Augustnacht auf dem Waldspielplatz in Mölschbach zurückdenken und froh sein, dass wir beim Super Bowl keine Technik schleppen müssen, wenn es anfängt zu regnen.