Die Städte Kaiserslautern, Mainz, Worms, Ludwigshafen, Koblenz und Trier haben beschlossen, eine gemeinsame Agentur für Kongresse und Tagungen zu gründen. So soll der durch die Corona-Krise stark eingebrochene Geschäftstourismus wieder gestärkt werden, heißt es in einer Mitteilung. Die Städte wollen mit der neuen Agentur gemeinsam für die Tagungs- und Kongressstandorte in Rheinland-Pfalz werben und sie ausbauen. Finanziert werden soll das sogenannte „Convention Bureau Rheinland-Pfalz“ durch die Beiträge der einzelnen Städte und durch die Unterstützung von Partnern aus der Wirtschaft. Sitz den neuen Büros soll in Mainz sein.