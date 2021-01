Die Städte und Verbandsgemeinden in der Westpfalz haben damit begonnen, die Landtagswahl im März vorzubereiten. Einige befürchten, dass sie wegen der Corona-Pandemie weniger Wahlhelferinnen und Wahlhelfer finden.

Wegen des erhöhen Infektionsrisikos rechnet beispielsweise die Stadt Pirmasens damit, dass sich weniger ehrenamtliche Wahlhelfer melden als sonst. Auch die Stadt Zweibrücken und die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach gehen davon aus, dass vor allem viele ältere Ehrenamtliche in diesem Jahr nicht mithelfen werden. Die Stadt Kaiserslautern hat rund 3.500 per Zufall ausgewählte Bürgerinnen und Bürger und ehemalige Helfer angeschrieben und ist zuversichtlich, so genügend Ehrenamtliche zu finden. In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan seien die Wahlvorstände schon komplett. Sollte es nicht genügend Freiwillige geben, können Bürger verpflichtet werden, als Wahlhelfer einzuspringen.